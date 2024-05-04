Ці знаки Зодіаку зможуть перемогти всі труднощі до кінця травня

Овен

Не можна сказати, що весь травень буде для вас важким, але кілька особливо важких днів у вас точно буде. Те, що ви робитимете в ці дні, або перетворить ваш місяць на справжній безлад, або дасть вам кілька важливих уроків. Ви повинні інтерпретувати те, що відбувається у вашому житті так, щоб це допомагало, а не заважало.

Велике значення матиме сприйняття, а ситуації можуть вам дати привід вважати все похмурим чи безнадійним, що явно суперечитиме вашим планам провести найкращий місяць цього року. Ви починали з великих надій, але дозволили життю збити вас з пантелику. Намагайтеся перенаправити своє сприйняття так, щоб побачити позитив у всьому, що з вами відбувається. Труднощі будуть, але ви їх подолаєте.

Рак

Ви у травні почуватиметеся добре щодо себе та своїх стосунків. Однак щось вам сильно заважатиме розвивати глибоко стосунки з партнером і це гальмування призведе до виявлення того, чого ви точно не хотіли знати. Вам цікаві секрети партнера, і навіть якщо він розповість абсолютно все - ви шукатимете щось, про що він забув або промовчав, і точно знайдете.

Ваш план був таким - прийняти та зрозуміти партнера таким, яким він є. І ви думали, що будете відвертими та чесними у всьому. Але на жаль, ви, як і раніше, шукаєте "що тут не так" і отримуєте потужну емоційну відповідь, яка здатна зруйнувати навіть найважливіше і найдобріше у вашому житті. Але проблему варто шукати не у світі навколо вас, а всередині - у вас там сидить глибоко скривджена та злякана людина.

Лев

У травні 2024 року ви матимете кілька досить важких днів. У період Плутона відбувається дуже багато подій і вам хотілося б вірити, що ви зацікавлені у змінах та прогресі. Але насправді - коли вас підштовхують до змін, ви відчайдушно чините опір і не хочете нічого нового у своєму житті. Але саме у травні ви точно кинете собі виклик.

У своєму житті ви бачите кілька важливих речей, які вам необхідно вирішити, і якщо ви до них не дістанетеся - станеться катастрофа. Страх перед невідомістю може вам сильно перешкодити, ви відчуватимете тиск. Однак бажання покращити своє життя таки переможе всі сумніви та страхи, і ви дозволите собі подолати найголовнішу перешкоду.