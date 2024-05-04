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Эти знаки Зодиака смогут победить все трудности до конца мая

Кто из знаков Зодиака победит все трудности в мае (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на май расскажет, кто из представителей зодиакального созвездия получит уникальный шанс победить все трудности и сложности до начала лета. Звезды подарят им силы, мудрость и храбрость для преодоления трудностей.

Кто из знаков Зодиака справится с трудностями до конца мая, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.

Овен

Нельзя сказать, что весь май будет для вас тяжелым, но несколько особо трудных дней у вас точно будет. ТО, что вы будете делать в эти дни, либо превратит ваш месяц в настоящий беспорядок, либо даст вам несколько важных уроков. Вам предстоит интерпретировать то, что происходит в вашей жизни так, чтобы это помогало, а не мешало.

Большое значение будет иметь восприятие, а ситуации могут вам дать повод считать все мрачным или безнадежным, что будет явно противоречить вашим планам провести лучший месяц в этом году. Вы начинали с больших надежд, но позволили жизни сбить вас с толку. Постарайтесь перенаправить свое восприятие так, чтобы увидеть позитив во всем, что с вами происходит. Трудности будут, но вы их преодолеете.

Рак

Вы в мае будете чувствовать себя хорошо в отношении себя и своих отношений. Однако что-то вам будет сильно мешать развивать глубоко отношения с партнером и это торможение приведет к обнаружению того, чего вы точно не хотели знать. Вам интересны секреты партнера, и даже если он расскажет абсолютно все - вы будете искать что-то, о чем он забыл или умолчал, и точно найдете.

Ваш план был таким - принять и понять партнера таким, каким он есть. И вы полагали, что будете откровенны и честны во всем. Но увы, вы по-прежнему ищите "что тут не так" и получаете мощный эмоциональный ответ, который способен разрушить даже самое важное и хорошее в вашей жизни. Но проблему стоит искать не в мире вокруг вас, а внутри - у вас там сидит глубоко обиженный и испуганный человек.

Лев

В мае 2024 года у вас будет несколько довольно тяжелых дней. В период Плутона происходит очень много событий и вам хотелось бы верить, что вы заинтересованы в переменах и прогрессе. Но в реальности - когда вас подталкивают к изменениям, вы отчаянно сопротивляетесь и не хотите ничего нового в своей жизни. Но именно в мае вы точно бросите себе вызов.

В своей жизни вы видите несколько важных вещей, которые вам необходимо решить, и, если вы до них не доберетесь - произойдет катастрофа. Страх перед неизвестностью может вам сильно помешать, вы будете чувствовать давление. Однако желание улучшить свою жизнь все-таки победит все сомнения и страхи, и вы позволите себе преодолеть самое главное препятствие.

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