Ці знаки Зодіаку закохуються лише один раз і на все життя

Близнюки

Близнюків дивно знайти в цьому списку, адже представники знака дуже влюбливі. Однак всією душею віддаються почуттю вони один раз. Якщо заповітний союз не склався, то вони до кінця свого життя порівнюватимуть свою нову пасію з "тим самим". У кохання вони пірнають як у вир із головою і готові на все заради обраної людини.

Овен

Овни - справжні власники. Вони можуть виявляти симпатію, але якщо закохуються, просто втрачають голову. Змиритися з розставанням вони не можуть, довго намагаючись повернути своє щастя. Якщо це не вдається, вони надовго замикаються в собі і страждають за втраченим коханням.

Рак

Раки дуже емоційні, вони вірять у долю, спорідненість душ, кохання з першого погляду. Часто вони можуть любити без відповіді лише тому, що їм здається, що вони не варті уваги свого обранця. Нерідко їхнє кохання ходить десь поруч, а вони страждають від самотності.

Терези

Люди цього знака дуже вимогливі і тому ставляться до романтичних починань трепетно. Вони довго придивляються до свого обранця, тому що їх легко поранити. Це не ті, через кого розбиваються чужі сім'ї та союзи, зате якщо Терези зустрічають справжнє кохання, будуть вірні йому до кінця.