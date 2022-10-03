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Четвірка знаків Зодіаку, які найрідше зраджують своїх коханих

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Понеділок 03 жовтня 2022 23:02
Четвірка знаків Зодіаку, які найрідше зраджують своїх коханих Фото: Найвірніші знаки Зодіаку (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп за знаками Зодіаку розповість, хто з представників зодіакального кола є найвірнішим і найрідше зраджує своїм коханим.

Про це пише Pink Villa.

Телець

Телець є одним із знаків, який найрідше зраджує. Вони безнадійні романтики, які завжди шукають своє справжнє кохання.

Оскільки вони є постійним знаком, то мають риси наполегливості та рішучості, які змушують їх не відмовлятися від своїх стосунків і партнерів. Їх відданість один одному робить їх чудовими партнерами.

Рак

Окрім того, що вони захищають свій фізичний простір, вони також надзвичайно захищають свої особисті стосунки. Раки одержимі пошуком своєї половинки. Коли справа доходить до стосунків, вони не будуть розпилятися наліво та направо.

Раки надзвичайно віддані та захищають своїх близьких, іноді до нездорової міри.

Риби

Риби зневажають обман і воліють проводити час з однією людиною, глибоко пізнаючи її на емоційному, фізичному та духовному рівнях.

З них виходять чудові коханці та партнери, тому що вони хочуть розуміти вас і догоджати вам, а також бути інтимними та близькими з вами. Вони віддані тим, кого люблять, і докладуть усіх зусиль, щоб захистити їх.

Скорпіон

Скорпіон зневажає невірність своїх партнерів і очікує від них повної вірності. Вони відомі своєю відданістю і постійністю. Скорпіон - це єдиний знак, на який ви завжди можете покластися як у хороші, так і в погані часи, вони стануть на захист своїх близьких у будь-якій ситуації.

Коли Скорпіони закохуються, вони йдуть ва-банк і віддають бажаному партнеру все, що мають.

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