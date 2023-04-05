RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эти знаки Зодиака влюбляются только один раз и на всю жизнь

Гороскоп 2023 (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп расскажет о мужчинах и женщинах по знаку Зодиака, которых считают однолюбами, ведь они влюбляются раз и на всю жизнь.

Об этом пишет Telegram канал Гороскоп и мотивация.

Близнецы

Близнецов странно найти в этом списке, ведь представители знака очень влюбчивы. Однако всей душой отдаются чувству они один раз. Если заветный союз не сложился, то они до конца своей жизни будут сравнивать своего нового партнера с "тем самим". В любовь они ныряют как в водоворот с головой и готовы на все ради избранного человека.

Овен

Овны - настоящие властелины. Они могут проявлять симпатию, но если влюбляются, просто теряют голову. Смириться с расставанием они не могут, долго пытаясь вернуть свое счастье. Если это не удается, они надолго замыкаются в себе и страдают потерянной любовью.

Рак

Раки очень эмоциональны, они верят в судьбу, родство душ, любовь с первого взгляда. Часто они могут любить без ответа только потому, что им кажется, что они не достойны внимания своего избранника. Нередко их любовь ходит где-то рядом, а они страдают от одиночества.

Весы

Люди этого знака очень требовательны и потому относятся к романтическим начинаниям трепетно. Они долго присматриваются к своему избраннику, потому что их легко ранить. Это не те, из-за которых разбиваются чужие семьи и союзы, зато если Весы встречают настоящую любовь, будут верны ей до конца.

Раньше мы писали, какие знаки Зодиака реже всего изменяют своим любимым.

Также читайте, каким знакам Зодиака написано на роду быть миллионерами.

Читайте РБК-Украина в Google News
астрологГороскопастрология