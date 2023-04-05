ua ru
Ср, 05 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ці знаки Зодіаку закохуються лише один раз і на все життя

Новость на русском →
Середа 05 квітня 2023 20:02
Ці знаки Зодіаку закохуються лише один раз і на все життя Гороскоп 2023 (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп розповість про чоловіків і жінок за знаком Зодіаку, яких вважають однолюбами, адже вони закохуються раз і на все життя.

Про це пише Telegram канал Гороскоп і мотивація.

Близнюки

Близнюків дивно знайти в цьому списку, адже представники знака дуже влюбливі. Однак всією душею віддаються почуттю вони один раз. Якщо заповітний союз не склався, то вони до кінця свого життя порівнюватимуть свою нову пасію з "тим самим". У кохання вони пірнають як у вир із головою і готові на все заради обраної людини.

Овен

Овни - справжні власники. Вони можуть виявляти симпатію, але якщо закохуються, просто втрачають голову. Змиритися з розставанням вони не можуть, довго намагаючись повернути своє щастя. Якщо це не вдається, вони надовго замикаються в собі і страждають за втраченим коханням.

Рак

Раки дуже емоційні, вони вірять у долю, спорідненість душ, кохання з першого погляду. Часто вони можуть любити без відповіді лише тому, що їм здається, що вони не варті уваги свого обранця. Нерідко їхнє кохання ходить десь поруч, а вони страждають від самотності.

Терези

Люди цього знака дуже вимогливі і тому ставляться до романтичних починань трепетно. Вони довго придивляються до свого обранця, тому що їх легко поранити. Це не ті, через кого розбиваються чужі сім'ї та союзи, зате якщо Терези зустрічають справжнє кохання, будуть вірні йому до кінця.

Раніше ми писали, які знаки Зодіаку найрідше зраджують своїх коханих.

Також читайте, яким знакам Зодіаку написано на роду бути мільйонерами.

Читайте РБК-Україна в Google News
астролог Гороскоп астрология