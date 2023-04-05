Эти знаки Зодиака влюбляются только один раз и на всю жизнь

Гороскоп расскажет о мужчинах и женщинах по знаку Зодиака, которых считают однолюбами, ведь они влюбляются раз и на всю жизнь.

Близнецы

Близнецов странно найти в этом списке, ведь представители знака очень влюбчивы. Однако всей душой отдаются чувству они один раз. Если заветный союз не сложился, то они до конца своей жизни будут сравнивать своего нового партнера с "тем самим". В любовь они ныряют как в водоворот с головой и готовы на все ради избранного человека.

Овен

Овны - настоящие властелины. Они могут проявлять симпатию, но если влюбляются, просто теряют голову. Смириться с расставанием они не могут, долго пытаясь вернуть свое счастье. Если это не удается, они надолго замыкаются в себе и страдают потерянной любовью.

Рак

Раки очень эмоциональны, они верят в судьбу, родство душ, любовь с первого взгляда. Часто они могут любить без ответа только потому, что им кажется, что они не достойны внимания своего избранника. Нередко их любовь ходит где-то рядом, а они страдают от одиночества.

Весы

Люди этого знака очень требовательны и потому относятся к романтическим начинаниям трепетно. Они долго присматриваются к своему избраннику, потому что их легко ранить. Это не те, из-за которых разбиваются чужие семьи и союзы, зато если Весы встречают настоящую любовь, будут верны ей до конца.