Ці знаки Зодіаку стрибатимуть від радості. Карти Таро обіцяють їм вдалий понеділок

Водолій

У понеділок вам варто зосередитися на своїх цілях і не намагатися хитрувати. Вам точно пощастить, але лише за однієї умови - не ходіть по лезу ножа і відмовтеся від невиправданого ризику. Також Карти Таро обіцяють вам особливу подію, яка дозволить попрощатися з минулим.

Настав час поставити крапку і спалити мости, думайте про те, що чекає на вас завтра. Впускайте у своє життя нові враження. А якщо щастя буде настільки багато, що вам захочеться стрибати або танцювати, не стримуйте себе!

Терези

Таро-гороскоп радить вам тримати язик за зубами. Якщо ви зумієте зберегти в таємниці свої плани, то доля буде до вас прихильною. У понеділок ви зрозумієте, що говорити про успіхи набагато приємніше, якщо всіх цілей досягнуто, а ідеї реалізовано.

Хтось може спробувати стати вашим другом. Однак будьте обережними, нова людина, яка наполегливо намагається пізнати вас краще, може обманювати. Вам дуже пощастить, важливо лише ділитися радістю з тими, хто дійсно на це заслуговує.

Козоріг

Гороскоп за картами Таро обіцяє вам особливі новини. У понеділок ви зможете зітхнути з полегшенням і попрощатися з проблемами. Це подарує вам чимало щастя і радості, дозвольте собі трохи відпочити та насолодитися щедрими дарами від Всесвіту.

Пожинайте плоди своєї праці та не реагуйте на тих, хто вам заздритиме. Пропускайте все повз вуха і зберігайте спокій. Удача точно від вас не відвернеться, якщо ви зумієте тримати себе в руках.

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