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Эти знаки Зодиака будут прыгать от радости. Карты Таро сулят им удачный понедельник

Таро-гороскоп на понедельник (иллюстративное фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

В понедельник, 24 марта, представители трех знаков Зодиака смогут добиться небывалого успеха. Гороскоп по картам Таро сулит им хорошие новости.

Какие знаки Зодиака будут прыгать от счастья и радости, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.

Водолей

В понедельник вам стоит сосредоточиться на своих целях и не пытаться хитрить. Вам точно повезет, но лишь при одном условии - не ходите по лезвию ножа и откажитесь от неоправданного риска. Также Карты Таро сулят вам особое событие, которое позволит попрощаться с прошлом.

Пришло время поставить точку и сжечь мосты, думайте о том, что ждет вас завтра. Впускайте в свою жизнь новые впечатления. А если счастья будет настолько много, что вам захочется прыгать или танцевать, не сдерживайте себя!

Весы

Таро-гороскоп советует вам держать язык за зубами. Если вы сумеете сохранить в тайне свои планы, то судьба будет к вам благосклонной. В понедельник вы поймете, что говорить об успехах куда приятнее, если все цели достигнуты, а идеи реализованы.

Кто-то может попытаться стать вашим другом. Однако будьте осторожными, новый человек, который упорно старается узнать вас лучше, может обманывать. Вам очень повезет, важно лишь делиться радостью с теми, кто действительно этого заслуживает.

Козерог

Гороскоп по картам Таро сулит вам особые новости. В понедельник вы сможете вздохнуть с облегчением и попрощаться с проблемами.  Это подарит вам немало счастья и радости, позвольте себе немного отдохнуть и насладиться щедрыми дарами от Вселенной.

Пожинайте плоды своего труда и не реагируйте на тех, кто будет вам завидовать. Пропускайте все мимо ушей и сохраняйте спокойствие. Удача точно от вас не отвернется, если вы сумеете держать себя в руках.

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