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Ці знаки Зодіаку - справжній магніт для нещасть. У них завжди проблеми

Яким знакам Зодіаку не щастить (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп розповість про три знаки Зодіаку, яким часто так сильно не щастить, що їх навіть прозивають "магнітом" для нещасть.

Про це пише Telegram Гороскоп і мотивація.

Овен

На життєвому шляху Овнів часто зустрічаються багато перешкод і проблем. Часом їм складно опанувати себе і з високо піднятою головою долати їх.

Однак треба пам'ятати, що Всесвіт не посилає випробування, які Овни не в змозі здолати. В результаті у них все буде добре, але шлях до успіху буде дуже тернистим і складним.

Рак

Проблема Раків в їхній тотальній недовірливості. Оскільки всі наші думки матеріалізуються, представники цього сузір'я часто самі собі придумують проблеми, починають вірити в них, і жити так, ніби у них все погано.

Як тільки Раки позбудуться від такої риси характеру, у них все налагодиться і вони зможуть повноцінно і щасливо зажити. В іншому разі регулярних депресій Ракам не уникнути.

Водолій

Труднощі Водоліїв полягають в тому, що вони просто обожнюють робити з мухи слона. Часто вони надто драматизують події, а ще Водолії - природжені актори, яким потрібні овації.

Вони намагаються досягти уваги будь-якими способами. Ось тільки часто не розуміють, що жалість - не найкраще почуття, яке люди можуть відчувати до них. Тому часто оточуючі відвертаються від Водоліїв, залишаючи їх наодинці зі своїми проблемами і думками.

Раніше ми писали також, які пари за знаком Зодіаку мають найпристраснішу любов.

Крім того читайте про недоліки всіх представників зодіакальних сузір’їв.

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