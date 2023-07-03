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Эти знаки Зодиака - настоящий магнит для несчастий. У них всегда проблемы

Каким знакам Зодиака не везет (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп расскажет о трех знаках Зодиака, которым часто так сильно не везет, что их даже называют "магнитом" для несчастий.

Об этом пишет Telegram Гороскоп і мотивація.

Овен

На жизненном пути Овнов часто встречается много препятствий и проблем. Порой им сложно овладеть собой и с высоко поднятой головой преодолевать их.

Однако следует помнить, что Вселенная не посылает испытания, которые Овны не в состоянии преодолеть. В результате у них все будет хорошо, но путь к успеху будет очень тернистым и сложным.

Рак

Проблема Раков в их тотальной недоверчивости. Поскольку все наши мысли материализуются, представители этого созвездия часто сами себе придумывают проблемы, начинают верить в них и жить так, будто у них все плохо.

Как только Раки избавятся от такой черты характера, у них все наладится, и они смогут полноценно и счастливо зажить. В противном случае регулярных депрессий Ракам не избежать.

Водолей

Трудность Водолеев состоит в том, что они просто обожают делать из мухи слона. Часто они слишком драматизируют события, а еще Водолеи - прирожденные актеры, которым нужны овации.

Они пытаются добиться внимания любыми способами. Вот только часто не понимают, что жалость - не самое лучшее чувство, которое люди могут испытывать к ним. Поэтому часто окружающие отвращаются от Водолея, оставляя их наедине со своими проблемами и мыслями.

Раньше мы писали также, какие пары по знаку Зодиака имеют самую страстную любовь.

Кроме того, читайте о недостатках всех представителей зодиакальных созвездий.

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