На ці знаки Зодіаку скоро звалиться грошова удача: список щасливчиків
Гороскоп на найближчий тиждень розповість про три знаки Зодіаку, яким скоро сильно пощастить з фінансами.
Прогнозом поділилася астролог-дослідник Аріна Артурівна у Telegram.
Важливо! Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком) і за знаком Зодіаку.
Терези отримають подарунки
Терезів чекають бонуси і подарунки, причому деякі з них виявляться дуже суттєвими. При цьому потрібно бути уважним до людей, оскільки можливі корисливі наміри.
Отримуючи подарунки, слід уточнити, чи не доведеться розплачуватися потім за них.
Козероги просунуться в кар'єрі
У Козерогів з'явиться можливість проявити себе на ділових переговорах, які можуть вплинути на ваше подальше просування і грошовий стан.
Потрібно донести до опонентів свої думки так, щоб у них не залишилося сумнівів щодо вашої компетентності.
Водолії звільняться від фінансового тягаря
Водолії на якийсь час зможуть видихнути. Ви зможете робити те, що хочете і не грати за чужими правилами або звільніться від якихось фінансових зобов'язань.
Але про повну свободу говорити зарано, оскільки доведеться розібратися з особистими стосунками.
Також читайте повний прогноз для всіх знаків Зодіаку на цей тиждень.
Крім того астрологи розповіли, що чекає на всіх нас в рік Чорного Кролика.