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На ці знаки Зодіаку скоро звалиться грошова удача: список щасливчиків

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Вівторок 15 листопада 2022 06:30
На ці знаки Зодіаку скоро звалиться грошова удача: список щасливчиків Фото: Грошовий гороскоп (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на найближчий тиждень розповість про три знаки Зодіаку, яким скоро сильно пощастить з фінансами.

Прогнозом поділилася астролог-дослідник Аріна Артурівна у Telegram.

Важливо! Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком) і за знаком Зодіаку.

Терези отримають подарунки

Терезів чекають бонуси і подарунки, причому деякі з них виявляться дуже суттєвими. При цьому потрібно бути уважним до людей, оскільки можливі корисливі наміри.

Отримуючи подарунки, слід уточнити, чи не доведеться розплачуватися потім за них.

Козероги просунуться в кар'єрі

У Козерогів з'явиться можливість проявити себе на ділових переговорах, які можуть вплинути на ваше подальше просування і грошовий стан.

Потрібно донести до опонентів свої думки так, щоб у них не залишилося сумнівів щодо вашої компетентності.

Водолії звільняться від фінансового тягаря

Водолії на якийсь час зможуть видихнути. Ви зможете робити те, що хочете і не грати за чужими правилами або звільніться від якихось фінансових зобов'язань.

Але про повну свободу говорити зарано, оскільки доведеться розібратися з особистими стосунками.

Також читайте повний прогноз для всіх знаків Зодіаку на цей тиждень.

Крім того астрологи розповіли, що чекає на всіх нас в рік Чорного Кролика.

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