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На эти знаки Зодиака скоро свалится денежная удача: список счастливчиков

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Вторник 15 ноября 2022 06:30
На эти знаки Зодиака скоро свалится денежная удача: список счастливчиков Фото: Денежный гороскоп (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на ближайшую неделю расскажет о трех знаках Зодиака, которым скоро сильно повезет с финансами.

Прогнозом поделилась астролог-исследователь Арина Артуровна в Telegram.

Важно! Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Весы получат подарки

Весов ждут бонусы и подарки, причем некоторые из них окажутся очень существенными. При этом нужно быть внимательным к людям, поскольку возможны корыстные намерения.

Получая подарки, следует уточнить, не придется ли потом расплачиваться за них.

Козероги продвинутся в карьере

У Козерогов появится возможность проявить себя на деловых переговорах, которые могут повлиять на дальнейшее продвижение и денежное состояние.

Нужно донести до оппонентов свои мысли так, чтобы у них не осталось сомнений в вашей компетентности.

Водолеи освободятся от финансового бремени

Водолеи на время смогут выдохнуть. Вы сможете делать то, что хотите и не играть по чужим правилам или освободитесь от каких-либо финансовых обязательств.

Но о полной свободе говорить рано, поскольку придется разобраться с личными отношениями.

Также читайте полный прогноз для всех знаков Зодиака на неделю.

Кроме того, астрологи рассказали,что ждет всех нас в год Черного Кролика.

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