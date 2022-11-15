На эти знаки Зодиака скоро свалится денежная удача: список счастливчиков

Гороскоп на ближайшую неделю расскажет о трех знаках Зодиака, которым скоро сильно повезет с финансами.

Важно! Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Весы получат подарки

Весов ждут бонусы и подарки, причем некоторые из них окажутся очень существенными. При этом нужно быть внимательным к людям, поскольку возможны корыстные намерения.

Получая подарки, следует уточнить, не придется ли потом расплачиваться за них.

Козероги продвинутся в карьере

У Козерогов появится возможность проявить себя на деловых переговорах, которые могут повлиять на дальнейшее продвижение и денежное состояние.

Нужно донести до оппонентов свои мысли так, чтобы у них не осталось сомнений в вашей компетентности.

Водолеи освободятся от финансового бремени

Водолеи на время смогут выдохнуть. Вы сможете делать то, что хотите и не играть по чужим правилам или освободитесь от каких-либо финансовых обязательств.

Но о полной свободе говорить рано, поскольку придется разобраться с личными отношениями.