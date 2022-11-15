На эти знаки Зодиака скоро свалится денежная удача: список счастливчиков
Гороскоп на ближайшую неделю расскажет о трех знаках Зодиака, которым скоро сильно повезет с финансами.
Прогнозом поделилась астролог-исследователь Арина Артуровна в Telegram.
Важно! Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.
Весы получат подарки
Весов ждут бонусы и подарки, причем некоторые из них окажутся очень существенными. При этом нужно быть внимательным к людям, поскольку возможны корыстные намерения.
Получая подарки, следует уточнить, не придется ли потом расплачиваться за них.
Козероги продвинутся в карьере
У Козерогов появится возможность проявить себя на деловых переговорах, которые могут повлиять на дальнейшее продвижение и денежное состояние.
Нужно донести до оппонентов свои мысли так, чтобы у них не осталось сомнений в вашей компетентности.
Водолеи освободятся от финансового бремени
Водолеи на время смогут выдохнуть. Вы сможете делать то, что хотите и не играть по чужим правилам или освободитесь от каких-либо финансовых обязательств.
Но о полной свободе говорить рано, поскольку придется разобраться с личными отношениями.
Также читайте полный прогноз для всех знаков Зодиака на неделю.
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