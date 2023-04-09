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Ці знаки Зодіаку скоро вляпаються у великі неприємності

Гороскоп 2023 (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на тиждень, з 10 по 16 квітня розповість про три знаки Зодіаку, яким сильно не пощастить у цей період, особливо - в любовному житті. Їх можуть чекати розриви, крах стосунків та інші неприємності.

Про це пише Slovo Fraza.

Телець

Тельці можуть зіткнутися з проблемами в особистому житті цього тижня. Перед ними постане вибір: або активно працювати над стосунками з партнером, успішно долаючи проблеми, або проводити більше часу на самоті, щоб уникнути труднощів.

Зірки радять тим, хто хоче завершити токсичні стосунки, зробити це зараз.

Лев

Можливі конфлікти та непорозуміння у наявних відносинах, тому важливо заздалегідь налаштуватися на мирний лад та блокувати конфлікти на стадії зародження.

Самотнім Левам на цьому тижні не варто шукати нових знайомств і стосунків, а якщо виникне така можливість, то слід спочатку перевірити сумісність з потенційним партнером.

Водолій

Тиждень може стати для Водоліїв часом, коли вони наважаться закінчити безперспективні стосунки. Головне - не надавати цій події надто великого значення і не драматизувати. Якщо ви розумієте, що потрібно розлучитися, то, ймовірно, це буде найкраще для обох.

Щодо нових знайомств, краще виявляти обережність та переконатися у взаємності, перш ніж зізнаватись у симпатії.

Раніше ми писали, які знаки Зодіаку закохуються один раз і на все життя.

Також читайте, яким знакам Зодіаку написано на роду бути мільйонерами.

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