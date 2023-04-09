Эти знаки Зодиака скоро вляпаются в большие неприятности

Телец

Тельцы могут столкнуться с проблемами личной жизни на этой неделе. Перед ними предстанет выбор: либо активно работать над отношениями с партнером, успешно преодолевая проблемы, либо проводить больше времени в одиночестве, чтобы избежать трудностей.

Звезды советуют тем, кто хочет завершить токсические отношения, сделать это сейчас.

Лев

Возможны конфликты и недоразумения в существующих отношениях, поэтому важно заранее настроиться на мирный лад и блокировать конфликты на стадии зарождения.

Одиноким Львам на этой неделе не стоит искать новых знакомств и отношений, а если возникнет такая возможность, то следует сначала проверить совместимость с потенциальным партнером.

Водолей

Неделя может стать для Водолеев временем, когда они отважатся завершить бесперспективные отношения. Главное - не придавать этому событию слишком большого значения и не драматизировать. Если вы понимаете, что нужно разойтись, то, вероятно, это будет лучше для обоих.

Что касается новых знакомств, то лучше проявлять осторожность и убедиться во взаимности, прежде чем признаваться в симпатии.