На ці знаки Зодіаку раптово зваляться гроші: знайдіть себе у списку щасливчиків

Телець

Для тих, хто активний у пошуку, чекайте на пропозицію вигідної роботи, хороший заробіток. Можливе придбання побутової техніки.

При цьому будьте готові до неприємностей та інтриг на роботі, так само можливі занепокоєння через тварин чи робочий персонал.

Скорпіон

На цьому тижні вигідні фінансові справи закінчаться успіхом. Крім того сприятливий час для лікування та хірургічного втручання.

Варто пам'ятати, що можливі неприємності, важка подорож, вимушений від'їзд чи еміграція, небезпека переслідування, неприємна звістка здалеку.

Риби

На цьому тижні ймовірні придбання нерухомості або одержання спадщини, сприятливий час для будівництва та капітального ремонту.

Але будьте обережні, адже можливі матеріальні втрати та небезпека для близьких.