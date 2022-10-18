На эти знаки Зодиака внезапно свалятся деньги: найдите себя в списке счастливчиков

Гороскоп с 18 по 23 октября 2022 расскажет о знаках Зодиака, которым сильно повезет с деньгами до конца этой недели.
Подробный гороскоп для каждого знака Зодиака рассказала астролог-исследователь Арина Артуровна в Telegram.
Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.
Для тех, кто активен в поиске, ждите предложения выгодной работы, хороший заработок. Возможно приобретение бытовой техники.
При этом будьте готовы к неприятностям и интригам на работе, так же возможны беспокойство из-за животных или рабочего персонала.
На этой неделе выгодные финансовые дела окончатся успехом. Кроме того, благоприятное время для лечения и хирургического вмешательства.
Следует помнить, что возможны неприятности, тяжелое путешествие, вынужденный отъезд или эмиграция, опасность преследования, неприятное известие издалека.
На этой неделе вероятны приобретения недвижимости или наследования, благоприятное время для строительства и капитального ремонта.
Но будьте осторожны, ведь возможны материальные потери и опасность для близких.
Раньше мы писали, кто вляпается в финансовые неприятности на этой неделе.
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