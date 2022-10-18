На эти знаки Зодиака внезапно свалятся деньги: найдите себя в списке счастливчиков

Телец

Для тех, кто активен в поиске, ждите предложения выгодной работы, хороший заработок. Возможно приобретение бытовой техники.

При этом будьте готовы к неприятностям и интригам на работе, так же возможны беспокойство из-за животных или рабочего персонала.

Скорпион

На этой неделе выгодные финансовые дела окончатся успехом. Кроме того, благоприятное время для лечения и хирургического вмешательства.

Следует помнить, что возможны неприятности, тяжелое путешествие, вынужденный отъезд или эмиграция, опасность преследования, неприятное известие издалека.

Рыбы

На этой неделе вероятны приобретения недвижимости или наследования, благоприятное время для строительства и капитального ремонта.

Но будьте осторожны, ведь возможны материальные потери и опасность для близких.