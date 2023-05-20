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На ці знаки Зодіаку проллється грошовий дощ: чекайте вже скоро!

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Субота 20 травня 2023 06:30
На ці знаки Зодіаку проллється грошовий дощ: чекайте вже скоро! Гороскоп на тиждень (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на тиждень з 22 по 28 травня 2023 року розповість про знаки Зодіаку, яким сильно пощастить у фінансовій сфері.

Хто ці щасливчики - дізнайтесь нижче з матеріалу Styler.

Телець

Астрологи прогнозують Тельцям хороші фінансові перспективи, які допоможуть багатьом представникам знаку організувати цікавий відпочинок у вихідні. Це стане часом, коли поєднання приємних емоцій та незвичайних вражень запам'ятається надовго.

Професійна сфера не забиратиме у Тельців багато часу, дозволяючи приділяти своїм близьким більше уваги та турботи.

Діва

Цього тижня Дівам, зайнятим у діловій сфері, рекомендується придивитися до нових областей бізнесу, які можуть не лише принести хороший дохід, а й цікаві зв'язки та контакти.

При цьому у другій половині тижня не виключено підвищеного ризику стати жертвою грошових махінацій, шахрайства у фінансовій сфері. Проявіть увагу до пропозицій, що надходять, особливо до "найпривабливіших і вигідних".

Скорпіон

Скорпіонів чекає дуже продуктивний тиждень, коли основна увага буде приділена роботі, професійній сфері, активній праці. Щедра винагорода не змусить себе чекати вже до вихідних.

Початок нового фінансового циклу, більш сприятливого та вдалого, чекає на практично всіх представників цього знака.

Раніше ми писали також, що чекає на кожного з нас під час травневого Молодика в Тельці.

Також дізнайтеся, які чоловіки за знаком Зодіаку вважаються найпристраснішими.

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