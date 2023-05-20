На эти знаки Зодиака прольется денежный дождь: ждите уже скоро!

Гороскоп на неделю с 22 по 28 мая 2023 расскажет о знаках Зодиака, которым сильно повезет в финансовой сфере.

Кто эти счастливчики - узнайте ниже из материала Styler.

Телец

Астрологи прогнозируют Тельцам хорошие финансовые перспективы, которые помогут многим представителям знака организовать интересный отдых в выходные. Это станет временем, когда сочетание приятных эмоций и необычных впечатлений запомнится надолго.

Профессиональная сфера не будет отнимать у Тельцов много времени, позволяя уделять своим близким больше внимания и заботы.

Дева

На этой неделе Девам, занятым в деловой сфере, рекомендуется присмотреться к новым областям бизнеса, которые могут не только принести хороший доход, но и интересные связи и контакты.

При этом во второй половине недели не исключен повышенный риск стать жертвой денежных махинаций, мошенничества в финансовой сфере. Проявите внимание к поступающим предложениям, особенно к самым "заманчивым и выгодным".

Скорпион

Скорпионам предстоит очень продуктивная неделя, когда основное внимание будет отдано работе, профессиональной сфере, активному труду. Щедрое вознаграждение не заставит себя ждать уже к выходным.

Начало нового финансового цикла, более благоприятного и удачного, ожидает практически всех представителей этого знака.