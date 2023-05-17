Травневий Молодик у Тельці: що чекає кожного з нас в особливий період

Молодик у Тельці нас чекає з 19 травня і буде чинити свій астрологічний вплив до 4 червня. Це особливий час з ґрунтовними і земними енергіями. Нам захочеться отримувати задоволення від простих благ - смачної їжі, затишку будинку, запаху здоби, рідних людей поряд.

Чого чекати у різних сферах життя у найближчі два тижні, розповіла астропсихолог Альона Лісна, яка дає важливі поради на власному сайті .

Почуття та емоції

У дні Молодика ви можете відчути потребу бути в центрі уваги. Зокрема, робити якісь дії, щоб її отримати. Можливо, вирішите більше проявлятися, може, захочеться більше уваги приділити образу та ловити компліменти. А може через маніпуляції та конфлікти.

"Емоції можуть хитати з крайності в крайність, напруга залишається у повітрі. Тримаємо фокус уваги на собі, займаємося процесом спостереження та дотримуємося чіткого шляху. Намагайтеся уникати емоційних рішень", - зазначила астропсихолог.

Що чекати зі сторони здоров'я

За словами експертки, можуть загострюватись "болячки", з'являтися вірусні захворювання на рівному місці. Варто приділяти увагу гігієні, намагатися уникати місць скупчення людей.

"Прибираємо зайву напругу у темах: здоров'я, відносин із партнером, фінансів, побуту. Замінюємо на прогулянки, медитації, час біля води, допомогу іншим, благодійність (але не провалюючись туди повністю, не на шкоду собі, а з того, як зараз комфортно для себе я можу бути корисним іншим)", - радить Альона Лісна.

Якщо навпаки, перебір із внутрішнім світом та віддачею у зовнішній світ, варто "заземлитись" - налагодити або автоматизувати побут, пошукати помічників по дому, купити робот-пилосос, стежити за харчуванням, здавати аналізи, почати робити зарядку тощо. Проте не варто активізуватися одразу за всіма напрямами.

Особистісний ріст і перспективи

"Прибираємо суєту і залишаємо важливі дії, не поспішаємо і виявляємо жорсткість у своїх починаннях. Потрібно зменшити активність, щоб масштабуватися, запасаємось витримкою та терпінням у партнерських відносинах.

Вчимося відстоювати особисті межі, ставити свої інтереси вперед, робити для себе конкретні дії, у яких проявляється турбота себе. Почніть із малого. Якщо десь сильно прогиналися під партнера, згадайте про себе", - дала настанову астропсихолог

А якщо навпаки, ви не чули потреби іншого, спробуйте дати фокус уваги на нього і подивіться, що з цього вийде. Це гарний час для здобуття нового досвіду.

Не виключено роздування особистих проблем через ілюзії, рожеві окуляри, відсутність контакту з реальністю.

"З позитивних тенденцій - ​​можуть бути хороші можливості, якщо людина в контакті зі своєю інтуїцією, "чуйкою" на те, що принесе успіх. Наслідком може бути добрий зліт. Важливо діяти без поспіху, дробити великі цілі та крок за кроком повторювати дії, які пізніше приведуть до великої мети", - підсумувала Альона Лісна.