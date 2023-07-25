Ці знаки Зодіаку повернуться в минуле: чекайте на сюрпризи в особистому житті

Телець

Представники цього знака - справжній зразок стабільності та впевненості. Тільці прагнуть глибоких і тривалих стосунків. А розрив з коханою людиною для них можуть стати дуже болючими.

Але якщо представники цього знака вирішать, що потрібно відновити стосунки та дати їм ще один шанс, то вони рухатимуться до наміченої мети з усією пристрастю та докладуть до цього чимало зусиль. І зовсім скоро їм удасться втілити цей сценарій у реальному житті.

Риби

Люди, народжені під цим знаком, можуть віддати серце і душу людині, з якою її пов'язують романтичні почуття. Риби емоційні та чутливі, але можуть переживати періоди деякої віддаленості.

Якщо їхні стосунки потраплять у бурю та шторми й буде ризик розриву, вони почнуть докладати зусиль, щоб цього не сталося. І якщо партнер пішов першим, представники цього знака зроблять усе, щоб його повернути.