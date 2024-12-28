Эти знаки Зодиака услышат радостные новости. Карты Таро сулят им приятный сюрприз
Гороскоп на 29 декабря по картам Таро сулит приятные и веселые события представителям четырех знаков Зодиака. В воскресенье им очень повезет.
Какие знаки Зодиака получат хорошие новости, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Стрелец
Уже 29 декабря вы можете понять, что "черная" полоса наконец-то закончилась. Вам очень повезет, ведь в этот день вокруг вас окажутся люди, которые станут для вас надежными друзьями. Помимо этого, радостные новости станут важным подарком, о котором вы так давно мечтали.
Близнецы
Карты Таро сулят вам особый сюрприз. В воскресенье вы сможете без особых усилий воплотить в жизнь свои смелые планы. Также вас ждут хорошие новости, благодаря которым вы снова найдете веру в чудеса и сможете двигаться вперед. Не бойтесь неизвестности, все будет хорошо.
Рак
Таро-гороскоп на воскресенье советует вам принимать серьезные решения и не откладывать важные дела на другой день. Вас ждет невероятный заряд сил и позитива, не обойдется без новостей, которые позволят вам вздохнуть с облегчением. Расправляйте крылья, вам больше ничего не грозит.
Скорпион
Пора все изменить! Не засиживайтесь дома и не ленитесь. В воскресенье вы получите невероятные новости, но для этого точно стоит выйти из тени. Начинайте дышать полной грудью и гоните прочь все сомнения, вы заслуживаете счастья, помните об этом.
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Во время написания материала были использованы источники: Tarot, Your Tango.