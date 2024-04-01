Ці знаки Зодіаку почують добрі новини. Карма розставить усе по місцях

Стрілець

У квітні на вас чекають дуже хороші новини. Образники отримають по заслугах, а брехуни будуть покарані. І всі, хто намагався зіпсувати ваше життя, нарешті дадуть вам спокій.

І коли справедливість переможе, постарайтеся не гаяти час. Використовуйте період карми для досягнення своєї мети. Якщо ви будете чесними, то все вийде.

Телець

Другий місяць весни дозволить вам позбутися страхів. Починайте вірити у свої сили та не зациклюйтесь на поганому. Як тільки ви відкинете всі сумніви та почнете діяти, побоювання підуть.

Карма дасть ляпаса всім, хто заважав вам досягти успіху. Однак якщо і ви кривдили людей, будьте готові до того, що все повернеться бумерангом. Намагайтеся виправити всі свої помилки.

Терези

У квітні вам дуже пощастить. Хороші новини та щедра нагорода за всі ваші старання у минулому стануть для вас дуже приємним сюрпризом. Мало того, все нарешті стане на свої місця, більше ніяких півтонів і недомовок.

Озвучуйте свої емоції та не дозволяйте комусь псувати ваш настрій. Боріться за щастя і ви зрозумієте, що воно вже дуже близьке.