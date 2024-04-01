Таро-гороскоп на перший тиждень квітня: кому неймовірно пощастить

Новий тиждень, з 1 по 7 квітня, буде дуже насиченим. Одним знакам Зодіаку карти Таро судять велику удачу, на інших чекає тотальний провал.

Що чекає в перший тиждень саме на вас, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Hindustan Times .

Овен

Новий тиждень може початися для вас з незапланованих подій або навіть подорожі. Будьте готові до спонтанних поїздок. Все буде добре, важливо лише довіритися долі.

Не варто хвилюватися через дрібниці, постарайтеся концентруватися на позитиві. Хороших подій буде набагато більше, якщо ви впустите у своє життя позитив.

Телець

У ваше життя увірвуться зміни. Але навряд чи ви будете готові до всього, що вам готує доля. Швидше за все, на вас чекає удар.

Постарайтеся не тонути у вирі смутку. Заручіться підтримкою друзів і попросіть поради у близької людини. Надійне плече, яке вам підставлять, допоможе взяти себе в руки.

Близнюки

У найближчі сім днів ви зможете зловити за хвіст птаха щастя. Однак будьте уважними, шанс може вислизнути, важливо його не проґавити.

Ви зможете вирішити всі свої проблеми і легко залишити позаду весь негатив. Крім цього, попрощайтеся з людьми, які не дають рухатися вперед.

Рак

На вас чекає тиждень чудес та радісних подій. Крім цього, ви зможете зірвати куш та набити грошима гаманець.

Подумайте як збільшити свій дохід. Можливо вам зроблять вигідну пропозицію. Однак не поспішайте з усім погоджуватися, зважте всі за і проти.

Лев

Вам варто виявити терпіння. Можливо, новий тиждень серйозно випробуватиме вас на міцність. Намагайтеся не впадати в істерику і не наговоріть зайвого людям, які вас оточують.

Також вам варто відмовитись від незапланованих витрат. Заощаджуйте гроші та подумайте про те, чи є у вас заощадження на чорний день.

Діва

На вас чекають романтичні пригоди. Самотні Діви зустрінуть свою другу половинку. А якщо ж у вас вже є кохана людина, на вас чекають дуже приємні подарунки.

Крім цього, не забувайте приділяти час своїм домашнім справам. Побутова рутина іноді втомлює, проте не варто відкладати важливих завдань на потім.

Терези

Цей тиждень приємно вас здивує. Всі навколо ніби почнуть вас обожнювати. Приймайте компліменти та похвалу, ви це заслужили.

Однак не втрачайте пильності. Не забувайте, що деякі люди можуть бути нечесними. Не підпускайте незнайомців надто близько.

Скорпіон

На вас чекають кар'єрні злети. Можливо, вам запропонують підвищення або відправлять у відрядження. Ці пригоди підуть вам на користь.

Не бійтеся виявити свої таланти. Дайте волю амбіціям та розкрийте свій потенціал. Будьте готові до успіху, він закружляє вам голову.

Стрілець

Вам можна подумати про глобальні зміни. Можливо, вам варто змінити роботу або просто взяти відпустку.

Приділіть час своїм захопленням та навчитеся тримати баланс. Деколи варто поставити себе на перше місце і дозволити собі відпочивати.

Козоріг

Будьте обережні, ви можете серйозно посваритися із близькою людиною. І якщо ви наговорите зайвого, забрати слова назад не вийде.

Контролюйте свої емоції та зберігайте спокій. До кінця тижня ви зможете розслабитися і забути про все, немов про страшний сон.

Водолій

На початку тижня вам варто відмовитись від шкідливих звичок. Крім того, недоброзичливці можуть готувати вам якусь підлість.

Якщо ви зумієте відмовитися від спокус і не припуститися помилки, до вихідних на вас чекають хороші новини. Перечекайте цю бурю.

Риби

Перед вами відкриються нові можливості. Настав час замислитися над тим, чи подобається вам усе, що ви робите.

Якщо щось іде не так, як ви планували, зупиніться та візьміть паузу. Обміркуйте все ще раз, правильне рішення може бути буквально у вас перед носом.