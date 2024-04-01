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Эти знаки Зодиака услышат хорошие новости. Карма расставит все по местам

Кто получит подарки уже в апреле (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

В апреле представители трех знаков Зодиака смогут насладиться жизнью. Их ждут радостные события, а карма накажет всех обидчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World.

Стрелец

В апреле вас ждут очень хорошие новости. Обидчики получат по заслугам, а лжецы будут наказаны. И все, кто старался испортить вашу жизнь, наконец-то оставят вас в покое.

И когда справедливость восторжествует, постарайтесь не тратить время попусту. Используйте период кармы для достижения своих целей. Если вы будете честными, все получится.

Телец

Второй месяц весны позволит вам избавиться от страхов. Начинайте верить в свои силы и не зацикливайтесь на плохом. Как только вы отбросите все сомнения и начнете действовать, опасения уйдут.

Карма даст пощечину всем, кто мешал вам добиться успеха. Однако если и вы обижали людей, будьте готовы к тому, что все вернется бумерангом. Постарайтесь исправить все свои ошибки.

Весы

В апреле вам очень повезет. Хорошие новости и щедрая награда за все ваши старания в прошлом станут для вас очень приятным сюрпризом. Более того, все наконец-то станет на свои места, больше никаких полутонов и недомолвок.

Озвучивайте свои эмоции и не позволяйте кому-то портить ваше настроение. Боритесь за счастье и вы поймете, что оно уже очень близко.

Напомним, ранее появился таро-гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака.

Кроме этого, недавно мы рассказывали, что только четыре знака Зодиака получат шанс на миллион.

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