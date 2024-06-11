UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ці знаки Зодіаку почують чудові новини. Карти Таро обіцяють їм щасливий тиждень

Які знаки Зодіаку почнуть нове життя (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

До кінця цього тижня представники чотирьох знаків Зодіаків почують чудові новини, які їх ощасливять. Карти Таро обіцяють їм чимало чудес та приємних подарунків від долі.

Які знаки Зодіаку - головні щасливчики цього тижня, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Metro.

Лев

Цього тижня ви зможете втілити у життя всі свої плани. І якщо ви наполегливо працювали над якимось проектом, а він ніби не може зрушити з мертвої точки, то незабаром ви зрозумієте, що все зміниться. Готуйтеся до добрих новин, які змусять вас плакати від щастя.

Близнюки

Готуйтеся до тижня дива та радісних подій. Ви можете дізнатися, що всі ваші проблеми зійдуть на "ні". І вирішити їх допоможе щаслива випадковість. Ловіть момент і постарайтеся встигнути закрити якнайбільше важливих питань.

Риби

Цього тижня вам точно не варто сумніватися у своїх силах. Подумайте про те, чого ви хочете досягти. Будуйте плани та візуалізуйте мрії. Хороші новини стануть для вас знаком того, що усе змінюється на краще.

Стрілець

Карти Таро радять вам ризикнути. Будьте гнучкими у своїх рішеннях, проте не зволікайте з відповідями на запитання, які вам будуть ставити. Цей тиждень може стати доленосним, важливо лише дати старт усім змінам.

До речі, раніше з'явився таро-гороскоп на 11 червня для всіх символів Зодіаку.

Крім цього, нещодавно стало відомо, що доля дасть шанс на щастя цим знакам Зодіаку.

Читайте РБК-Україна в Google News
астроогіяГороскопГороскоп ТароАстрологія