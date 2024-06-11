Ці знаки Зодіаку почують чудові новини. Карти Таро обіцяють їм щасливий тиждень

Лев

Цього тижня ви зможете втілити у життя всі свої плани. І якщо ви наполегливо працювали над якимось проектом, а він ніби не може зрушити з мертвої точки, то незабаром ви зрозумієте, що все зміниться. Готуйтеся до добрих новин, які змусять вас плакати від щастя.

Близнюки

Готуйтеся до тижня дива та радісних подій. Ви можете дізнатися, що всі ваші проблеми зійдуть на "ні". І вирішити їх допоможе щаслива випадковість. Ловіть момент і постарайтеся встигнути закрити якнайбільше важливих питань.

Риби

Цього тижня вам точно не варто сумніватися у своїх силах. Подумайте про те, чого ви хочете досягти. Будуйте плани та візуалізуйте мрії. Хороші новини стануть для вас знаком того, що усе змінюється на краще.

Стрілець

Карти Таро радять вам ризикнути. Будьте гнучкими у своїх рішеннях, проте не зволікайте з відповідями на запитання, які вам будуть ставити. Цей тиждень може стати доленосним, важливо лише дати старт усім змінам.