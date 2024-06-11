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Эти знаки Зодиака услышат прекрасные новости. Карты Таро сулят им счастливую неделю

Какие знаки Зодиака начнут новую жизнь (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

До конца этой недели представители четырех знаков Зодиаков услышат отличные новости, которые их осчастливят. Карты Таро сулят им немало чудес и приятных подарков от судьбы.

Какие знаки Зодиака - главные счастливчики этой недели, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Metro.

Лев

На этой неделе вы сможете воплотить в жизнь все свои планы. И если вы упорно трудились над каким-то проектом, а он будто бы не может сдвинуться с мертвой точки, то вскоре вы поймете, что все изменится. Готовьтесь к хорошим новостям, которые заставят вас плакать от счастья.

Близнецы

Готовьтесь к неделе чудес и радостных событий. Вы можете узнать, что все ваши проблемы сойдут на "нет". И решить их поможет счастливая случайность. Ловите момент и постарайтесь успеть закрыть как можно больше важных вопросов.

Рыбы

На этой неделе вам точно не стоит сомневаться в своих силах. Задумайтесь о том, чего вы хотите достичь. Стройте планы и визуализируйте мечты. Хорошие новости станут для вас знаком того, что все меняется к лучшему.

Стрелец

Карты Таро советуют вам рискнуть. Будьте гибкими в своих решениях, однако не медлите с ответами на вопросы, которые вам зададут. Эта неделя может стать судьбоносной, важно лишь дать старт всем переменам.

К слову, ранее появился таро-гороскоп на 11 июня для всех знаков Зодиака.

Помимо этого, недавно стало известно, что судьба даст шанс на счастье этим знакам Зодиака.

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