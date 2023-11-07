Ці знаки Зодіаку почнуть нове життя до початку грудня: готуйтеся до важливих змін

Гороскоп на листопад обіцяє багато змін у житті всіх представників зодіакального сузір'я. Однак тільки у п'яти ці зміни стануть глобальними, і вони почнуть нове життя до настання зими.

У кого зі знаків Зодіаку зміниться все життя в листопаді, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Collective World.

Овен

У листопаді ви отримаєте знак, що настав час позбутися зайвого багажу. Усі так звані "друзі", які беруть більше, ніж віддають. Усі образи, які запекли душу. Усі занепокоєння та тривоги, які так і не справдилися. Все, на що було витрачено багато часу.

Звільніть себе від усього непотрібного та застарілого. Настав час відпустити тягар минулого, щоб злетіти до нових висот свого життя.

Телець

Ваше життя зараз сповільнилося. Ви вперто мчали життям з неймовірною швидкістю, але зараз настав час м'яко натиснути на гальма та оцінити той простір, який вас оточує.

Прислухайтеся до тиші, помилуйтеся сонячним світлом, яке проникає у ваше житло - спробуйте почути те, що вам хоче сказати світ. Незалежно від своїх духовних переконань, запаліть свічку та помоліться за своє майбутнє.

Лев

У вас є гроші, влада, повага, але ви все одно відчуваєте, що вам чогось не вистачає. Більшість свого часу ви присвячуєте тому, щоб справити враження на інших, домогтися соціального статусу, укласти угоду. Або навіть завдати удару у відповідь.

Але щастя вам це не додає. Згадайте, що було для вас важливим, коли ви були дитиною, загляньте всередину.

Стрілець

Тепер саме час запалити свічку і пролити світло на те, чим ви знехтували та дозволили зіпсуватися. Зустрітися віч-на-віч з проблемами, які ви давно ігноруєте. Вирішіть те, що ви залишили невирішеним. Відремонтуйте те, що було зламано досить довго. Очистіть місця, які ви дозволили забруднити.

Якщо терміново не вжити заходів, то ситуації лише погіршуватимуться, поки не досягнуть точки неповернення, і ви станете нещасними. Доведіть собі, що ви можете це зробити.

Водолій

Ви витрачаєте так багато часу на справи та турботу про потреби інших, що часто нехтуєте тим, що важливо для вас. Протягом наступних тижнів перестаньте дивитися на зовнішнє і загляньте всередину себе. Дозвольте своїм думкам вести вас туди, куди їм потрібно і не намагайтеся чинити опір.

Поступово всі ваші минулі образи та поточні тривоги здадуться незначними та керованими. Візьміть аркуш паперу і складіть список: ліворуч - що вам подобається зараз у житті, праворуч - те, що не подобається. І пообіцяйте наступного року викреслити кожен пункт із правої частини.