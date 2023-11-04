Ці знаки Зодіаку закриють важливий розділ у своєму житті: розірвуть стосунки або розлюблять

Гороскоп на листопад обіцяє кільком представникам зодіакального сузір'я важливі зміни в особистому житті. Зміни розпочнуться у другій половині місяця і вже до кінця осені вони розірвуть стосунки або чітко зрозуміють, що їхні почуття повністю згасли.

Овен

Не факт, що ви вже вирішили розлучитися із близькою людиною. Швидше за все, ви почали розуміти, що вам стало нецікаво з тим, хто зараз поряд з вами. І ви розумієте, що шансів на те, щоби змінити цю ситуацію, практично не залишилося. Ви намагалися, але це підливає ще більше масла у вогонь.

Бажання звільнитися від додаткового стресу зрозуміло, тому що ви й так уже багато на себе звалили. Протягом найближчого місяця ви зрозумієте, що єдине, чого вам не вистачає для спокою - це розібратися з людиною, з якою ви перебуваєте у стосунках. І до кінця листопада ви цю проблему вирішите.

Скорпіон

З перших днів листопада вас лякатиме почуття терміновості - начебто вам потрібно щось зробити негайно, але нічого не відбувається. Ви зараз перебуваєте в тій точці, де вам дуже потрібні зміни життя і єдиний спосіб створити щось нове - це позбутися чогось старого. І хоча вам не подобається думка, що ваш партнер по стосункам "старий", ви вже почали його асоціювати з минулим.

А вся річ у тому, що ваша близька людина не перейшла з вами в цей час і ви почали злитися, тому що відчуваєте її стримування від вашого руху вперед. А ще ви зрозуміли, що більше не можете впоратися з брехнею. У листопаді ви маєте всі шанси змінити цю ситуацію і поставити крапку у стосунках. Легким цей розрив не буде, але завдяки планетам ви не зазнаєте сильного стресу.

Козеріг

Розрив - це останнє, що ви хотіли зробити... Мільйон років тому, коли ви зустрілися з людиною, з якою зараз разом. І вам не хочеться розлучатися наприкінці року, але ви все ж таки це зробите. І з дуже простої причини - ви не хочете переносити невдалі стосунки до наступного року.

Ви не ладнаєте з партнером уже давно, відчуваєте, що більше несумісні у важливих сферах. І зараз ви розумієте, що готові покласти цьому кінець. Скористайтеся важливими датами 9 і 10 листопада - у ці дні ваша відверта розмова може пройти гладкіше.

Водолій

У листопаді 2023 року ви можете піти будь-яким шляхом - залишитися з людиною, яка вас дратує або закінчити це катування і почати все заново. Ви не любите змін, але ще більше вам не подобається почуватися нещасним. А не змінюючи ситуацію, ваше нещастя стане ще сильнішим.

Прийняти рішення про останню розмову буде досить легко, потрібно зрозуміти, чого саме ви хочете. Використовуйте Молодий місяць, і не варто цього дня просто нудитися і чекати, що все само по собі закінчиться. Використовуйте свою блискучу силу розуму і зосередьтеся на позитивному та здоровому результаті, який чекає на вас і вашого партнера. Просто побажайте йому й собі добра.