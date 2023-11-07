Эти знаки Зодиака начнут новую жизнь до начала декабря: готовьтесь к важным переменам

Гороскоп на ноябрь обещает множество изменений в жизни всех представителей зодиакального созвездия. Однако только у пяти эти перемены станут глобальными, и они фактически начнут новую жизнь до наступления зимы.

У кого из знаков Зодиака изменится вся жизнь в ноябре, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World.

Овен

В ноябре вы получите знак, что пора избавиться от лишнего багажа. Все так называемые "друзья", которые берут больше, чем отдают. Все обиды, которые ожесточают душу. Все беспокойства и тревоги, которые так и не сбылись. Все, на что было потрачено много времени впустую.

Освободите себя от всего ненужного и устаревшего. Пришло время отпустить груз прошлого, чтобы взлететь к новым высотам своей жизни.

Телец

Ваша жизнь сейчас замедлилась. Вы упрямо мчались по жизни с невероятной скоростью, но сейчас наступило время мягко нажать на тормоза и оценить то пространство, которое вас окружает.

Прислушайтесь к тишине, полюбуйтесь солнечным светом, который проникает в ваше жилье - попробуйте услышать то, что вам хочет сказать мир. Независимо от своих духовных убеждений, зажгите свечу и помолитесь за свое будущее.

Лев

У вас есть деньги, власть, уважение, но вы все равно чувствуете, что вам чего-то не хватает. Большую часть своего времени вы посвящаете тому, чтобы произвести впечатление на других, добиться социального статуса, заключить сделку. Или даже нанести ответный удар.

Но счастья вам это не добавляет. Вспомните, что было для вас важным, когда вы были ребенком, загляните внутрь.

Стрелец

Сейчас самое время зажечь свечу и пролить свет на то, чем вы пренебрегли и позволили испортиться. Встретьтесь лицом к лицу с проблемами, которые вы давно игнорируете. Решите то, что вы оставили нерешенным. Почините то, что было сломано довольно долго. Очистите места, которые вы позволили испачкать.

Если срочно не принять меры, то ситуации будут только ухудшаться, пока не достигнут точки невозврата, и вы станете несчастными. Докажите себе, что вы все это можете сделать.

Водолей

Вы тратите так много времени на дела и заботу о нуждах других, что часто пренебрегаете тем, что важно для вас. В течение следующих недель перестаньте смотреть во внешнее и загляните внутрь себя. Позвольте своим мыслям вести вас туда, куда им нужно и не пытайтесь сопротивляться.

Постепенно все ваши прошлые обиды и текущие тревоги покажутся незначительными и управляемыми. Возьмите лист бумаги и составьте список: слева - что вам нравится сейчас в жизни, справа - то, что не нравится. И пообещайте в следующем году вычеркнуть каждый пункт из правой части.