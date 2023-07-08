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Ці знаки Зодіаку несподівано збагатяться: чекайте вже на днях!

Фінансовий гороскоп 2023 (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Фінансовий гороскоп розповість про знаки Зодіаку, яким найбільше пощастить з грошима та матеріальним везінням протягом наступного тижня, тобто з 10 по 16 липня 2023.

Про це пише Meta.

Діва

Астрологи кажуть, що є велика ймовірність зустріти супутника всього життя, який допоможе вам вийти на новий рівень достатку.

Це той самий випадок, коли і любов, і гроші підуть поруч пліч-о-пліч, тож не відлякуйте протилежну стать властивим вам занудством і приземленістю.

Скорпіон

Ви старанно працювали і знаєте, що Всесвіт заборгував вам немалий бонус. Цей час настає, тому готуйтеся до нагород від зірок і планет.

Отримані подарунки вам варто змусити працювати на себе. Отримані гроші ви можете вкласти в бізнес або акції процвітаючої компанії.

Стрілець

Вам радять сміливо вирушати за покупками і навіть не перейматися грошима - тиждень обіцяє хороші новини вже з перших днів.

Астрологи радять запускати власний бізнес і користуватися вродженою підприємницькою жилкою.

Козеріг

Очікуйте несподіваних грошових надходжень вже у середині тижня.

Найімовірніше, це буде премія від керівництва, яке гідно оцінить скрупульозність, уважність і старанність - саме такі три найкращі якості ідеального співробітника.

Раніше ми писали про найкращого і найгіршого чоловіка за знаком Зодіаку.

Також читайте, яким знакам Зодіаку завжди не щастить.

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