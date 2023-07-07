Найкращий і найгірший чоловік за знаком Зодіаку. Згодні з цим рейтингом?
Гороскоп розповість про те, які знаки Зодіаку є найкращими і найгіршими чоловіками виходячи з особливостей їхнього характеру.
Про це пише Telegram-канал Гороскоп і мотивація.
12 місце - Риби
З таким партнером доведеться непросто. У відносинах він не любить відповідальності і часто вдає, ніби не розуміє, що відбувається. Тому з Рибами поводитися потрібно сміливо і впевнено, але без зайвого тиску.
11 місце - Близнята
Якщо ви вибрали собі в партнери представника цього знака Зодіаку, то наберіться побільше терпіння, адже вам доведеться постійно підтримувати і схвалювати кожен його крок.
10 місце - Водолій
Такі партнери не люблять зобов'язань і вважають за краще вільні стосунки. Завоювати їх увагу теж непросто: потрібно буде чимось дивувати. Якщо ви хочете приручити цього волелюбного чоловіка, то доведеться виконувати кілька ролей: і дружини, і подруги, і досвідченого порадника.
9 місце - Телець
Це хороший кандидат для романтичних відносин. Але як тільки справа стосується офіційної реєстрації, весь його запал тут же кудись випаровується. Однак якщо він все-таки погодився піти до РАЦСу, то варто очікувати, що рано чи пізно у нього проявляться риси власника.
8 місце - Діва
У партнерки їм ідеально підійде прагматична і розумна жінка, адже Діви налаштовані на довгі і стабільні стосунки. Представники цього знака Зодіаку намагаються створити затишне сімейне вогнище, тому якщо і вибирають другу половинку, то вже на все життя.
7 місце - Овен
Таким чоловікам властивий дух суперництва, тому їм подобаються ті жінки, яких важко завоювати. Можете зіграти перед Овном неприступну принцесу і він буде готовий піти на все, щоб бути поруч зі своєю коханою.
6 місце - Стрілець
Представники цього знака Зодіаку мають образ "поганого хлопця", через що вони і подобаються жінкам. Стрільці чесні, прямі і з повагою ставляться до протилежної статі. Ви точно можете не сумніватися в їх щедрості і вірності.
5 місце - Рак
Один з найвірніших знаків Зодіаку. Якщо вам вдалося закохати в себе такого чоловіка, він буде ставитися до вас як до королеви. Рак доглядає за своєю другою половинкою дбайливо і проникливо.
4 місце - Лев
Чарівності і сміливості у Левів точно не відняти. Представники цього знака Зодіаку ретельно приховують те, що відбуватися в них всередині. Тому, можливо, вам доведеться навчитися часом читати їхні думки.
3 місце - Козеріг
Такі чоловіки часом занадто серйозні і відповідальні, тому для відносин вони шукають свою повну протилежність - веселу і чуттєву жінку, яка допоможе розбавити яскравими фарбами сірі дні. З надійним Козерогом можна легко насолоджуватися життям.
2 місце - Скорпіон
За свою любов він готовий боротися до кінця. Для нього стосунки - вище всіх матеріальних благ і труднощів. Хоч такі чоловіки часто намагаються не показувати свою прихильність, але їхня кохана завжди буде оповита справжньою і щирою любов'ю.
1 місце - Терези
Перше місце в нашому рейтингу займають Терези. Галантний, розумний, з прекрасним почуттям гумору чоловік ставиться до сім'ї як до найважливішої життєвої цінності. Шлюбних зобов'язань він не боїться, адже щира любов для нього на першому місці.
Раніше ми писали, яким знакам Зодіаку завжди не щастить.
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