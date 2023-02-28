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Ці знаки Зодіаку названі грошовими лузерами: кому загрожують фінансові втрати

Гороскоп на березень 2023 (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп розповість про знаки Зодіаку, яким не пощастить з грошима в перший тиждень березня. Їм треба сильно поберегти свої фінанси, щоб мінімізувати можливі втрати.

Про це пише SlovoFraza.

Лев

Левам цього тижня варто виявляти велику обережність у фінансових питаннях. Можуть виникнути непередбачені витрати, які можуть порушити плани на найближче майбутнє.

Важливо не забувати про свої зобов'язання та не ризикувати великими сумами грошей. Не варто робити великі покупки і вкладатися в невідомі проекти.

Терези

Цього тижня Терезам варто бути обережнішими у фінансових питаннях. Ймовірні неприємні ситуації, пов'язані із затримкою платежів та недостатністю коштів на рахунку.

Важливо виявляти велику відповідальність у витратах та не витрачати гроші на непотрібні речі. Терезам також варто зайнятися плануванням своїх фінансів на найближчий період і дотримуватися свого бюджету.

Стрілець

Цей тиждень може стати для вас періодом фінансових випробувань, тому будьте готові до того, що ви можете мати справу з фінансовими труднощами.

Уникайте необдуманих рішень, особливо щодо великих витрат. Намагайтеся зберігати свої фінансові ресурси і не позичати гроші, якщо це необхідно. Відкладіть великі покупки більш сприятливий час.

Також дізнайтеся, яким знакам Зодіаку навпаки пощастить з грошима.

Раніше ми писали, які знаки Зодіаку здатні на зраду, а які навпаки - найвірніші.

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