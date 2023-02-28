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Эти знаки Зодиака названы денежными лузерами: кому грозят финансовые потери

Гороскоп на март 2023 (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп расскажет о знаках Зодиака, которым не повезет с деньгами в первую неделю марта. Им нужно сильно поберечь свои финансы, чтобы минимизировать возможные потери.

Об этом пишет SlovoFraza.

Лев

Львам на этой неделе следует проявлять большую осторожность в финансовых вопросах. Могут возникнуть непредвиденные расходы, которые могут нарушить планы на ближайшее будущее.

Важно не забывать о своих обязательствах и не рисковать большими суммами денег. Не стоит делать большие покупки и вкладываться в неизвестные проекты.

Весы

На этой неделе Весам следует быть осторожнее в финансовых вопросах. Вероятны неприятные ситуации, связанные с задержкой платежей и недостаточностью средств на счете.

Важно проявлять большую ответственность за расходы и не тратить деньги на ненужные вещи. Весам также следует заняться планированием своих финансов на ближайший период и придерживаться своего бюджета.

Стрелец

Эта неделя может стать для вас периодом финансовых испытаний, поэтому будьте готовы к тому, что вы можете столкнуться с финансовыми трудностями.

Избегайте необдуманных решений, особенно по большим затратам. Старайтесь хранить свои финансовые ресурсы и не занимать деньги, если это необходимо. Отложите большие покупки на более благоприятное время.

Также узнайте, каким знакам Зодиака наоборот повезет с деньгами.

Раньше мы писали, какие знаки Зодиака способны на измену, а какие наоборот - самые верные.

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