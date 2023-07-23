Ці знаки Зодіаку найчастіше зраджують своїх коханих

Перше місце: Овен

Овни дуже пристрасні, прямолінійні та емоційні. Вони вміють зачаровувати. Але лише палка пристрасть між Овном та його партнером може утримати цей знак Зодіаку від зрад.

Якщо Овен вирішить зрадити, він не стане це приховувати. Цілком можливо, він прийде і вивалить все, як є.

Друге місце: Водолій

Водолій завжди перебуватиме у пошуках нових відчуттів, емоцій, вражень та переживань.

Щоб приборкати цей бік Водолія, партнер повинен вміти дивувати і бути різноманітним. Інакше Водолію стане просто нудно і він поскаче на пошуки нових пригод.

Третє місце: Терези

Догодити Терезам не так вже й просто, адже вони часто змінюють свою думку, а також не терплять критики на свою адресу.

Утримати поруч Терезів зможе тільки сильна особистість. А якщо ні, Терези будуть зраджувати або постійно міняти своїх партнерів.

Четверте місце: Рак

Раки дуже чутливі та емоційні. Вони шанобливо і терпляче ставляться до свого партнера, але обов'язково вимагатимуть від нього такої ж взаємності та віддачі.

Якщо ж Раки не отримують те, на що вони (на їх думку) заслуговують, вони розчаровуються в партнерові і йдуть "наліво".