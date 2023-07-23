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Эти знаки Зодиака чаще всего изменяют своим любимым

Какие знаки Зодиака часто изменяют (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп расскажет о четырех знаках Зодиака, которые чаще всего изменяют своим любимым. На это их толкают разные причины, но результат один - они идут "налево", чем разрушают свои отношения.

Об этом пишет Telegram-канал Астромания.

Первое место: Овен

Овны очень страстны, прямолинейны и эмоциональны. Они умеют очаровывать. Но только жаркая страсть между Овном и его партнером может удержать этот знак Зодиака от измен.

Если Овен решит изменить, он не станет это скрывать. Вполне возможно, он придет и вывалит все, как есть.

Второе место: Водолей

Водолей всегда будет в поисках новых ощущений, эмоций, впечатлений и переживаний.

Чтобы обуздать эту сторону Водолея, партнер должен уметь удивлять и быть разнообразным. Иначе Водолею станет просто скучно и он поскачет на поиски новых приключений.

Третье место: Весы

Угодить Весам не так уж просто, ведь они часто меняют свое мнение, а также не терпят критики в свой адрес.

Удержать рядом Весов сможет только сильная личность. В противном случае, Весы будут изменять или постоянно менять своих партнеров.

Четвертое место: Рак

Раки очень чувствительны и эмоциональны. Они уважительно и терпеливо относятся к своему партнеру, но обязательно потребуют от него такой же взаимности и отдачи.

Если же Раки не получают то, чего они (по их мнению) заслуживают, они разочаровываются в партнере и идут "налево".

Раньше мы писали, как каждой женщине по знаку Зодиака выбрать идеального мужчину.

Также читайте, какие знаки Зодиака считаются самыми богатыми.

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