Ці знаки Зодіаку настільки талановиті брехуни, що можуть обдурити навіть поліграф
Гороскоп каже, що деякі знаки Зодіаку мають незвичні здібності й таланти. Вони можуть настільки талановито брехати, що здатні обдурити поліграф, він же - детектор брехні.
Про це пише Telegram Астроманія.
Близнюки
Близнюки з тих, хто бреше, як дихає. Вони просто не можуть не прикрашати свої історії вигаданими фактами.
У представників знаку чудові редакторські здібності: вони можуть додумувати й фантазувати ледь не 24/7.
Правда в тому, що Близнюки просто хочуть, щоб люди вважали їх цікавішими, ніж вони є насправді. Кінець кінцем це призводить до того, що вони починають губитися в домислах і попадаються на брехні.
Скорпіон
Скорпіони уособлюють загадковість, силу і "темну сторону". Це обдаровані особи, які добре розрізняють брехню та легко розгадують ваші секрети.
Вони чудово зчитують емоції інших людей, і бачать, коли ті брешуть, тож самі уникають повторення помилок, коли брешуть самі.
Для Скорпіона брехня часто є знаряддям самозахисту. Вони брешуть, щоб приховати гірку правду, яка може завдати болю їм або близьким людям.
Терези
Представники цього знаку прагнуть гармонії навколо себе. І за потреби вони прокладуть свою дорогу до рівноваги за допомогою брехні.
Часто вони брешуть задля уникнення конфліктів та налагодження корисних контактів.
Ці підлабузники та спокусники вміють красиво говорити і домагатися від вас того, що потрібно і вигідно їм.
Раніше ми писали, яким знакам Зодіаку не пощастить вже сьогодні.
Також читайте, які знаки Зодіаку вважаються сильними енергетичними вампірами.