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Ці знаки Зодіаку накриє лавиною щастя: чекайте вже скоро!

Гороскоп з 6 по 12 лютого (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на тиждень розповість, яким знакам Зодіаку усміхнеться щастя в період з 6 по 12 лютого. Астрологи дали пораду кожному з них, як лишитися на цій хвилі везіння.

Про це читайте нижче в матеріалі Styler.

Близнюки

У вас з'явиться шанс одержати від життя щось дуже цінне, причому дуже простим способом. Це можуть бути гроші, а може - велике кохання.

У будь-якому разі астрологи радять вам боротися за своє щастя.

Козеріг

Вам має обов'язково пощастити, особливо, якщо ви впевнені в собі, не боїтеся труднощів і точно знаєте, що вам потрібно від життя.

Астрологи кажуть, що наступного тижня вас супроводжуватиме матеріальний успіх, тому будьте готові ловити його!

Риби

У вас можуть з'явитися зовсім неочікувані можливості змінити свої життя на краще, знайти нових друзів, влаштуватися на дуже хорошу роботу.

Вам радять пошукати розв'язання давніх проблем, зараз ви зможете з ними впоратися.

Сприятливі дні наступного тижня за місячним календарем:

  • Для весілля і вінчання - 5, 6 лютого
  • Місце роботи можна змінювати - 3 числа
  • Вирушати в подорож - 3, 5, 6 лютого
  • Для операцій і лікування зубів - 3, 5, 6 число

Читайте також, які знаки Зодіаку дуже скоро збагатяться.

Крім того дізнайтеся, що чекає кожен знак Зодіаку за Ведичним гороскопом на 2023 рік.

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