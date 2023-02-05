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Эти знаки Зодиака накроет лавиной счастья: ждите уже скоро!

Гороскоп с 6 по 12 февраля (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на неделю расскажет, каким знакам Зодиака улыбнется счастье в период с 6 по 12 февраля. Астрологи дали совет каждому из них, как остаться на этой волне везения.

Об этом читайте ниже в материале Styler.

Близнецы

У вас появится шанс получить от жизни что-нибудь очень ценное, причем очень простым способом. Это могут быть деньги, а может – большая любовь.

В любом случае, астрологи советуют вам бороться за свое счастье.

Козерог

Вам должно обязательно повезти, особенно если вы уверены в себе, не боитесь трудностей и точно знаете, что вам нужно от жизни.

Астрологи говорят, что на следующей неделе вам будет сопутствовать материальный успех, поэтому будьте готовы ловить его!

Рыбы

У вас могут появиться совершенно неожиданные возможности изменить свою жизнь к лучшему, найти новых друзей, устроиться на очень хорошую работу.

Вам советуют поискать решение давних проблем, сейчас вы сможете справиться с ними.

Благоприятные дни на следующей неделе по лунному календарю:

  • Для свадьбы и венчания – 5, 6 февраля
  • Место работы можно менять – 3 числа
  • Отправляться в путешествие – 3, 5, 6 февраля
  • Для операций и лечения зубов – 3, 5, 6 число

Читайте также, какие знаки Зодиака очень скоро обогатятся.

Кроме того, узнайте, что ждет каждый знак Зодиака по Ведическому гороскопу на 2023 год.

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Гороскоп