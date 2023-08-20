Ці знаки Зодіаку можуть втратити все на днях. Готуйтеся та запасайтеся!

Гороскоп застерігає деякі знаки Зодіаку від ймовірних втрат та ризиків у сфері фінансів. Астрологи кажуть, що цим нещасливцям доведеться туго цього тижня, з 21 по 27 серпня.

Телець

Вам слід скористатися підказками інтуїції, щоб зробити вигідні інвестиції - криптовалюти, цінні папери, акції.

Не забувайте перевірити всі пункти договорів, адже є ймовірність фатальної помилки, через яку можливий прибуток перетвориться на збитки та втрати.

Лев

Левам варто відмовитися від великих витрат і будь-які трати чітко планувати, оскільки ризик розтринькати всі запаси занадто високий.

Краще взагалі не відвідувати місця, де ви можете зірватися і купити собі щось дороге, але не дуже потрібне.

Терези

Тиждень з 21 по 27 серпня стане величезним випробуванням для представників цього повітряного знака, який життя не уявляє без покупок.

На жаль, вам доведеться задуматися про створення "подушки безпеки" та відкладати все у скарбничку.

Стрілець

Астрологи кажуть, що "темна сторона" вашої особистості вирветься назовні і змусить тринькати запаси.

Через це ви ризикуєте опинитися на краю фінансової прірви, тому астрологи рекомендують вам тримати себе в руках і забути про шопінг хоча б на наступні сім днів.