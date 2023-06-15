Колір-талісман для кожного знаку Зодіаку, який приносить щастя й удачу

Гороскоп розповість про те, який колір приносить щастя кожному зі знаків Зодіаку. Астрологи розповіли, як успішно використовувати цей талісман, щоб стати щасливими та успішними.

Про це пише Telegram Гороскоп і мотивація.

Овен

Овнам найкраще підійде яскравий червоний колір. Насичений пекучий відтінок асоціюється зі сміливістю і силою - якостями, властивими Овнам.

Народженим під цим знаком, варто звернути увагу на цей колір при виборі одягу або дизайні житла.

Телець

Для вас найкращий вибір - спокійний синій, але не тільки. Астрологи кажуть, що вашим кольором є також рожевий.

Також Тельцям удачу принесуть незвичні комбінації зеленого з жовтим і білого з червоним. Такі кольори несуть в собі умиротворення і впевненість.

Близнята

Енергійні Близнятам варто звернути увагу на жовтий. Цей яскравий колір подарує вам впевненість в собі і допоможе розкрити свій творчий потенціал.

Зелений - ще один колір, яких підходять цим представникам зодіакального кола.. Він допоможе їм зміцнити своє здоров'я.

Рак

Колір Раків - сірий і його відтінки. Він допоможе мінливим Ракам контролювати свої емоції.

Також народженим, під цим знаком Зодіаку, варто звернути увагу на яскравий помаранчевий, який здатен зарядити Раків позитивною енергією і підняти їм настрій.

Лев

Левам як нікому пасуватиме благородний золотий. Цей колір дасть вам внутрішню силу, красу і удачу, супутню у всіх починаннях.

Не варто забувати, що ці представники стихії Вогню експресивні і часом різкі у своїх висловлюваннях. Щоб позбутися негативних емоцій, вам варто звернути увагу на білий колір.

Діва

Дівам варто звернути увагу на зелений і коричневий. Ці відтінки асоціюється з дарами природи, тому вони відмінно підходять для цих представників стихії Землі.

Зелений стане символом процвітання і допоможе знайти нові таланти, стати успішніше і сильніше, як морально, так і фізично.

Терези

Для цих представників стихії Повітря чудово підійдуть пастельні відтінки. Блакитний, світло-зелений і колір морської хвилі допоможуть Терезам знайти гармонію.

Ці кольори здатні заспокоїти і налаштувати представників зодіакального кола на потрібний лад.

Скорпіон

Для Скорпіонів найкращим кольором стане пурпурний. Цей відтінок обдарує народжених під цим знаком Зодіаку позитивними емоціями і допоможе впоратися з негативом.

А темні відтінки червоного відображають таємничість, притаманну Скорпіонам. Непоганим поєднанням до червоного стане чорний.

Стрілець

Стрільцям підійдуть всі відтінки фіолетового - яскравий колір характеризує цих представників зодіакального кола, як амбітних людей.

Непоганим поєднанням для Стрільців стане комбінація синього і червоного. Ці протилежні кольори ідеально характеризують представників зодіакального кола.

Козеріг

Козерогам варто віддати перевагу світлим тонам. Білий, бежевий, ніжно-рожевий - ці кольори принесуть їм умиротворення і душевний спокій.

Непоганим кольором для Козерогів стане коричневий. Він уособлює стабільність, яку шукають у всьому народжені під цим знаком.

Водолій

Зірки радять Водоліям звернути увагу на світлі відтінки блакитного і зеленого. Ці кольори принесуть цим представникам зодіакального кола спокій, який вони так шукають.

Ще один колір, який здатний обдарувати Водоліїв душевним теплом - це сріблястий, але його варто додавати до свого життя дозовано, адже він дуже виразний.

Риби

Умиротвореним Рибам підійдуть яскраві кольори. Фіолетовий і помаранчевий допоможуть часом надто спокійним представникам водної стихії стати більш емоційними.

Скромним Рибам давно пора дати волю почуттям і нарешті-таки виплеснути свої емоції назовні, стати більш розкутими та менш сором'язливими.