Эти знаки Зодиака могут потерять все на днях. Готовьтесь и запасайтесь!

Гороскоп предостерегает некоторые знаки Зодиака от вероятных потерь и рисков в сфере финансов. Астрологи говорят, что этим несчастливцам придется туго на этой неделе, с 21 по 27 августа.

Об этом пишет Meta .

Телец

Вам следует воспользоваться подсказками интуиции, чтобы сделать выгодные инвестиции - в криптовалюты, ценные бумаги, акции.

Не забывайте проверить все пункты договоров, ведь есть вероятность фатальной ошибки, из-за которой возможная прибыль превратится убытки и потери.

Лев

Львам стоит отказаться от крупных трат и любые расходы четко планировать, поскольку риск растратить все имеющиеся запасы слишком высок.

Лучше и вовсе не посещать места, где вы можете сорваться и купить себе что-то дорогое, но не очень нужное.

Весы

Неделя с 21 по 27 августа станет огромным испытанием для представителей этого воздушного знака, который жизни не представляет без покупок.

К сожалению, вам придется задуматься о создании "подушки безопасности" и откладывать все в копилку.

Стрелец

Астрологи говорят, что "темная сторона" вашей личности вырвется наружу и заставит транжирить все налево и направо.

Из-за этого вы рискуете оказаться на краю финансовой пропасти, поэтому астрологи настоятельно рекомендуют вам держать себя в руках и забыть о шопинге хотя бы на следующие семь дней.