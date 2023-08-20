Эти знаки Зодиака могут потерять все на днях. Готовьтесь и запасайтесь!
Гороскоп предостерегает некоторые знаки Зодиака от вероятных потерь и рисков в сфере финансов. Астрологи говорят, что этим несчастливцам придется туго на этой неделе, с 21 по 27 августа.
Об этом пишет Meta.
Телец
Вам следует воспользоваться подсказками интуиции, чтобы сделать выгодные инвестиции - в криптовалюты, ценные бумаги, акции.
Не забывайте проверить все пункты договоров, ведь есть вероятность фатальной ошибки, из-за которой возможная прибыль превратится убытки и потери.
Лев
Львам стоит отказаться от крупных трат и любые расходы четко планировать, поскольку риск растратить все имеющиеся запасы слишком высок.
Лучше и вовсе не посещать места, где вы можете сорваться и купить себе что-то дорогое, но не очень нужное.
Весы
Неделя с 21 по 27 августа станет огромным испытанием для представителей этого воздушного знака, который жизни не представляет без покупок.
К сожалению, вам придется задуматься о создании "подушки безопасности" и откладывать все в копилку.
Стрелец
Астрологи говорят, что "темная сторона" вашей личности вырвется наружу и заставит транжирить все налево и направо.
Из-за этого вы рискуете оказаться на краю финансовой пропасти, поэтому астрологи настоятельно рекомендуют вам держать себя в руках и забыть о шопинге хотя бы на следующие семь дней.
Раньше мы писали, каким знакам Зодиака сильно повезет на выходных.
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