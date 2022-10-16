На ці знаки Зодіаку чекають позитивні зміни у житті: кому пощастить

Лев

Наприкінці року на представників цього знаку Зодіаку чекає кілька сюрпризів, а саме фінансові прибутки та нові професійні можливості. Вам потрібно бути піти на компроміси, але ви обов'язково отримає винагороду.

Якщо ви у відносинах, то ви зможете чудово провести час з коханою людиною. А для декого кінець року стане неочікуваним, адже вони нарешті знайдуть свою другу половинку, з якою проведуть усе життя.

Терези

На Терезів в кінці 2022 року чекає багато сюрпризів. 22 жовтня - ваш щасливий день. У цей день відкриються нові горизонти, особливо щодо відпочинку, творчості та любові. Вам буде легше почати нові, більш міцні відносини.

Також кінець 2022 року буде ідеальним часом, щоб охопити свої почуття та не вагаючись порадувати себе. Важливо жити сьогоднішнім днем і не соромитись жити на повну, адже Терези цього заслужили.

Стрілець

Для цього знаку Зодіаку настане найкращий час для виконання нових ролей як у особистому, так і в професійному житті. В кінці року ви будете більш схильні досягати своїх цілей. Також Терези без вагань зможуть відкрити свої почуття до коханої людини.