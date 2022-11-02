Ці знаки Зодіаку чекає неймовірний успіх у листопаді: хто опинився у списку щасливчиків

Гороскоп на листопад 2022 року обіцяє багатьом представникам зодіакального сузір'я вдалий і спокійний місяць. Перша половина місяця принесе позитивні зміни тим, на кого впливає Меркурій. А у другій половині місяця пощастить тим, кому заступається Венера.

Телець

Тільцям везти буде майже весь місяць, але особливо щасливими вони будуть до 16 числа – доки Венера не перейде на знак Стрільця. Їм буде простіше приймати важливі рішення, а поганий настрій та негативні думки обходитимуть їх стороною.

Наприкінці осені Тельцям вдасться покращити свій настрій, знайти мотивацію, стати спокійнішим і вдумливішим. Марс не заважатиме їм у важливих справах і є шанси захопити лідерство в різних сферах.

Рак

Представників цього знаку астрологи називають найудачливішими людьми листопада. На них не впливатиме негативна напруга планет. Раки стануть привабливими та спокійними та зможуть проявити себе у всій красі.

Вони втратять егоїзм і роздратування, а вроджена впертість не буде шкодити іншим людям. Раки зможуть впевнено рухатися вперед і здобути чимало перемог наприкінці осені - у коханні, у роботі та справах.

Риби

У листопаді Рибам почне везти буквально у всьому у другій половині місяця, у першій можуть бути незначні поразки. Щоб залишатись на висоті, їм не можна відмовлятися від наміченого шляху або від своїх планів.

Якщо Риби виявлять свою завзятість, то отримають потужний заряд бадьорості, мотивації та сил. Важливо – постарайтеся різко не змінювати пріоритети та плани, це може призвести до фіаско. Займіться отриманням нових знань, наприклад мови.