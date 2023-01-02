Ці знаки вкажуть вам, що настав час "зав'язувати" з алкоголем

Багато хто з нас може не усвідомлювати, чи є наше типове споживання алкоголю помірним, важким чи десь посередині. Звички до міцних напоїв також можуть змінюватися протягом усього нашого життя.

Які ознаки того, що потрібно припиняти пити спиртне, описали у виданні Health.

Управління боротьби зі зловживанням психоактивними речовинами та психічним здоров'ям (SAMHSA) пропонує звертати увагу на певні тривожні сигнали . Наприклад, ознаки надмірного вживання алкоголю можуть включати одну або декілька з таких ознак:

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