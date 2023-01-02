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Эти знаки укажут вам, что пора "завязывать" с алкоголем

Фото: Сколько алкоголя можно пить (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Многие из нас могут не осознавать, является ли наше типичное потребление алкоголя умеренным, тяжелым или где-то посередине. Привычки к горячительным напиткам также могут меняться на протяжении всей нашей жизни.

Какие признаки того, что вам нужно прекращать пить спиртное, описали в издании Health.

Какое количество алкоголя считается умеренным?

  • Умеренное употребление алкоголя определяется как до одной порции в день для женщин и двух порций в день для мужчин. Это рекомендованный HHS (Министерство здравоохранения и социальных служб США) дневной максимум.
  • Средняя степень пьянства означает четыре или более порций алкоголя в день для женщин и пять или более порций алкоголя в день для мужчин. Обратите внимание, что эти цифры относятся к напиткам, выпитым за один и тот же период времени, например, на вечеринке или за ужином.
  • Тяжелое употребление алкоголя определяется как восемь или более порций в неделю для женщин или 15 с лишним порций в неделю для мужчин.

Признаки того, что вы слишком много пьете

Управление по борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами и психическим здоровьем (SAMHSA) предлагает обращать внимание на определенные тревожные сигналы. Например, признаки чрезмерного употребления алкоголя могут включать один или несколько из следующих признаков:

  • Вы пьете больше, чем планировали.
  • Ваше употребление алкоголя мешает вашей повседневной деятельности, обязательствам и отношениям.
  • Вы продолжаете пить, даже если это влияет на ваше психическое или физическое здоровье.
  • Ваши друзья или члены семьи резко комментируют ваши недавние пристрастия к алкоголю.
  • Вы обнаруживаете, что вам нужно выпить больше, чтобы получить тот же эффект, что и раньше.
  • Вы тратите много времени на выпивку или думаете об алкоголе.
  • Вы не можете бросить пить, даже если очень хотите.

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