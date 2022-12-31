Чим краще не похмелятися, щоб не зробити ще гірше

Похмілля - дуже неприємний стан, з якого хочеться вийти якомога швидше. Існує багато народних і навіть фармацевтичних способів позбавитися наслідків вчорашнього застілля, але не всі вони однаково ефективні. А деякі навіть протипоказані.

Як краще не похмелятися, щоб не зробити собі ще гірше - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Чим краще не похмелятися

Найпоширеніший народний спосіб - "склянка розсолу", насправді не працює. Адже немає ніяких даних, що розсіл якось лікує похмілля.

Була гіпотеза, що розсіл може полегшити похмілля і зневоднення внаслідок того, що містить багато калію і натрію, які "вимиває" алкоголь, але дослідження цього не підтвердили.

Не допоможе і "пляшка пива" чи "чарочка" з ранку. Звісно, ви можете відчути певне полегшення після того, як вип'єте, але це лише викид дофаміну.

Таким чином прояви похмілля наче затьмарюються і ненадовго ви відчуваєте себе краще. Потім похмілля повертається, а щоб подолати нову порцію алкоголю організм затратить ще більше сил.

Медичні препарати від похмілля не мають доведеної ефективності, хоча й можуть полегшити деякі симптоми завдяки регідрації.

Як найкраще лікувати похмілля?

На думку медиків, простий акт випивання склянки води між алкогольними напоями може бути ефективним способом забезпечити організм достатньою кількістю рідини.

"Найкращий спосіб уникнути похмілля - це, насамперед, уникати надмірного вживання алкоголю. В іншому випадку немає надійного способу запобігти похміллю..." - рекомендують лікарі.

Якщо все ж перебрали

Прогуляйтеся з ранку в помірному темпі. Свіже повітря може прискорити розщеплення алкоголю в організмі.

Поїжте. Навіть якщо нудить і нічого не хочеться, варто трохи поїсти. Але не їжте жирну, важку, кислу чи гостру їжу, щоб не навантажувати травну систему. Оберіть овочевий бульйон, яйця, молочні продукти, червоний перець, банани, авокадо, запечена картопля.

Вівсяна і рисова каша, солодощі - глюкоза допомагає підвищити цукор в крові, який знижується при великих дозах алкоголю.