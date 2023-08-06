Ці знаки Китайського гороскопу переслідуватимуть невдачі у серпні 2023

Китайський гороскоп попереджає, що деякі знаки можуть зіткнутися з рядом проблем і невдач в серпні 2023. Комусь не пощастить в особистому, а комусь - з грошима чи кар'єрою.

Щур

Роки: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Представникам знаку радять остерігатися токсичного впливу оточення. Підтримка найкращого друга або другої половинки допоможе вам впоратися з проблемами.

Ваша удача цього місяця значною мірою залежатиме від вашого вибору. Правильні рішення, прийняті ще в липні, приведуть до більших можливостей в серпні 2023.

Мавпа

Роки: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Цього місяця не робіть нічого небезпечного, бо ваші ризики можуть не окупитися. Вам можуть заважати токсичні люди, тому будьте обережніші у спілкуванні зі своїм оточенням.

У багатьох із вас посилиться інтуїція, тож варто довіряти внутрішньому компасу, щоб все склалося якнайкраще в серпні.

Собака

Роки: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Не поспішайте і будьте обережними з фінансами. У цей час вам буде вигідно економити гроші та бути більш уважним до своїх витрат.

Ви можете потребувати емоційної чи фінансової підтримки з боку близьких. Якщо ви її отримаєте, у вашому житті все складеться добре.