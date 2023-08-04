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Східний гороскоп на серпень 2023: кому пощастить найбільше з грошима, коханням, карєрою

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П'ятниця 04 серпня 2023 06:30
Східний гороскоп на серпень 2023: кому пощастить найбільше з грошима, коханням, карєрою Гороскоп 2023 (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Китайський (східний) гороскоп на серпень 2023 розповість про знаки, яким найбільше пощастить у коханні, грошах та кар'єрі.

Про це пише YourTango.

Бик

Роки: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Удача представників цього знаку у серпні 2023 буде надзвичайно сильна. Особливо вдалими будуть ваші зусилля у сфері фінансів.

З усім тим декого з вас можуть гнітити негативні думки або недоброзичливці. Бикам доведеться докласти деяких зусиль, щоб побороти поганий вплив і досягти успіху.

Найщасливіші дні: 24 і 25 серпня.

Кролик

Роки: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Ваша удача цього місяця буде дуже сильною. Довіряйте своїй інтуїції, яка підкаже вам правильний шлях до досягнення успіху.

Якщо ви власник бізнесу, відповідальний за багатьох співробітників, багато чого залежатиме від того, наскільки здоровим є внутрішнє середовище на вашому робочому місці.

Найщасливіший день: 12 серпня.

Дракон

Роки: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Вас чекає удача в особистому житті. Оновлення гардероба, стилю, зачіски принесе ще більше успіху. Ви можете зустріти людину, яка не буде схожа на все, що ви могли собі уявити, але вона завоює ваше серце.

Однак переконайтеся, що цього місяця ви ні про кого не говорите погано за його спиною, інакше можете загальмувати свою удачу.

Найщасливіший день: 31 серпня.

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