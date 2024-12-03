Ці зміни кольори обличчя можуть свідчити про проблеми зі здоров'ям

Шкіра стає ніби зеленою

Бліда шкіра

Жовтий відтінок обличчя або очей може бути ознакою жовтяниці, яка може вказувати на проблеми з печінкою або жовчними протоками. Це може бути спричинено такими захворюваннями, як гепатит, камені в жовчному міхурі або певними ліками.

Інші симптоми жовтяниці включають темну сечу, блідий стілець і свербіж. Якщо ви помітили будь-який із цих ознак, важливо негайно звернутися до лікаря, оскільки вони можуть вказувати на серйозне захворювання.

Червоне обличчя

Якщо шкіра обличчя почервоніла, то це може бути просто природною реакцією тіла на спеку, фізичні вправи або такі емоції, як збентеження.

Однак постійне почервоніння може свідчити про таке захворювання шкіри, як розацеа або навіть високий кров’яний тиск. Якщо почервоніння з’являється раптово разом із такими симптомами, як пітливість, серцебиття або задишка, це може свідчити про такий стан, як карциноїдний синдром, який потребує негайної допомоги.